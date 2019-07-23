Специалисты Белгородэнерго провели занятие для слушателей Открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ»

Фото: Белгородэнерго

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» провели первое обучающее занятие по основам цифровой трансформации энергетики для слушателей проектной смены по физике, астрономии и математике Открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ». Участниками познавательной экскурсии в Центр энергоэффективности стали ученики 7-8 классов школ из разных районов области.

Юные исследователи познакомились с основными направлениями развития электроэнергетики страны и задачами, которые стоят перед отраслью в рамках построения цифровой электрической сети с качественно новыми характеристиками надежности.

Ребят заинтересовали представленные в Центре образцы интеллектуального оборудования, уже сегодня находящего применение в системах управления и распределения электроэнергии, а также примеры будущих цифровых технологий, внедрение которых повысит наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса. Особое внимание привлекли проекты создания первой цифровой подстанции, цифровых районов электрических сетей, Единого центра управления сетями, а также практические знания и умения, которыми должны обладать сотрудники для управления цифровыми объектами энергосистемы. В завершение школьники почитали новые стихи от Энергосберегайки, простым и понятным языком рассказывающие о наступившем цифровом веке энергетики.

Подобные занятия, по мнению специалистов Белгородэнерго, помогают детям лучше понять, чем живет и к чему стремится современная электроэнергетика, повышают цифровую грамотность подрастающего поколения, мотивацию к научно-практическому творчеству и показывают преимущества и перспективы профессии энергетика в целом. Следующее занятие для слушателей Инжиниринговой школы пройдет в начале августа.