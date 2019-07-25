Лысый, жесткий, стильный

1 августа в российский прокат выйдет очередная серия франшизы «Форсаж», где все будет, как мы любим: лысые мужики, от души мутузящие друг друга, биологическое оружие и гонки, точнее, много гонок. За пять дней до премьеры, 26 июля, актер Джейсон Стейтем, который играет в «Форсаже» одну из главных ролей, отметит свое 52-летие. «Коммерсантъ Стиль» вспоминает, как актер, начинавший уличным зазывалой и моделью, демонстрирующей джинсы, стал одним из самых востребованных артистов Голливуда, проповедником фитнеса и элегантного английского стиля.

Парень с улицы

Легенда, которую любит вспоминать сам Стейтем, гласит: в 1997 году он, никому не известный спортсмен и уличный зазывала, попал на кастинг к режиссеру Гаю Ричи. Тот искал аутентичных представителей лондонского дна для криминальной картины «Карты, деньги, два ствола». Пришел Стейтем и своим шарлатанским талантом покорил режиссера.

Оба любят вспоминать, как на кастинге Стейтем изобразил торговца краденым золотом и буквально вынудил режиссера купить у него товар. Эта сцена практически без изменений вошла в сюжет картины, ставшей культовой.

«На самом деле, я понятия не имел, чем буду заниматься в жизни. Встреча с Ричи была моим счастливым билетом, который открыл все двери»,— вспоминает Стейтем тот судьбоносный год. Ему было под 30. За плечами 12-летняя карьера профессионального пловца, работа моделью для джинсовых брендов и... неопределенность. Стейтем утверждает, что действительно работал зазывалой на улицах Лондона и имел связи с преступным миром. В 1998 и 1999 годах «Карты, деньги, два ствола» получили все возможные награды в Британии. Картина заработала $3,7 млн при затратах около $1 млн. По голливудским меркам не бог весть какая выручка. Но англичане, которые не влияли на мировую культуру со времен The Beatles и Sex Pistols, прорыв картины воспринимали как национальный успех.

«Я был обычным парнем с улицы, а потом — раз! — и проснулся знаменитым»,— говорит Стейтем, на счету которого около 30 голливудских картин, собственный дом с видом на побережье Лос-Анджелеса и крепкие отношения с «ангелом» Victoria`s Secret красавицей Роузи Хантингтон-Уайтли в придачу. Пара вместе уже около девяти лет. В 2017-м Уайтли родила актеру сына, первенца назвали Джек Оскар Стейтем.

Фитнес-маньяк

Один из самых частых вопросов, на который приходится отвечать Джейсону Стейтему: «Как вам удается держать такую форму?» В свои 52 актер сух, мускулист и поджар: он выглядит так, будто ему удалось обмануть время.

«Я просто тренируюсь. И я постоянно на диетах, самых разных. Мне не трудно соблюдать спортивный режим, потому что я знаю, для чего все это — для работы и съемок»,— говорит Стейтем.

Актер называет себя фанатом спорта. Еще в детстве отец дал ему первые уроки бокса и борьбы. Позже Стейтем открыл для себя джиу-джитсу. По его словам, он начал заниматься этим видом единоборств около 20 лет назад — когда снимали «Большой куш», вторую картину Гая Ричи. «Мы с Гаем занимались вместе много часов — прямо в гараже, где парковали машины». «Гай Ричи круче вас в борьбе?» — однажды спросил журналист. Стейтем посмеялся и ответил так, чтобы никого не обидеть: «Он прикладывает о-о-очень много усилий».

В перерывах между съемками Стейтем может позволить себе расслабиться и набрать вес. Впрочем, перерывы случаются не так часто: на пике славы в 2011–2014 годах актер снимался в трех-четырех картинах в год. В 2017 году его сняли на обложку журнала Men`s Health. В стильной черно-белой фотосессии актер показывал закулисье своих тренировок: много турника, гребной тренажер, взрывной бег на короткие дистанции и отжимания.

«В период подготовки к съемкам я тренируюсь шесть-семь дней в неделю»,— говорит актер, Instagram которого сегодня полон фотографиями со съемок последнего «Форсажа». В июле 2019-го актер стал участником популярного флешмоба, который запустили бойцы UFC: нужно на камеру ударом ноги с разворота отвинтить крышку у бутылки. Ролик, где Стейтем изящно проделывает это, посмотрели больше 20 млн человек.

Не модник, но красавчик

Выходец из пасмурной Британии Джейсон Стейтем унаследовал британский сдержанный стиль. Вы не увидите актера в кричащих нарядах с логотипами модных брендов. Зато он лучше всех в мире знает, как носить бежевый тренч Burberry с базовой черной футболкой и брюками.

За аутфитами Стейтема следят модные СМИ всего мира. И они констатируют: Джейсон выбирает неброские цвета, простые силуэты и хорошо скроенные, классические вещи.

На недавней пресс-конференции в Париже по поводу выхода «Форсажа» актер появился в элегантном сером костюме в сочетании с лаконичной черной рубашкой. А на обложке одного из номеров немецкого GQ примерил на себя неброское поло Louis Vuitton. «Я вообще-то не модник,— признавался он в одном из интервью.— Беру все самое обычное, базовое». И кажется, что это универсальный совет мужчинам, которые перешагнули за 30 и 40. Будьте как Джейсон. Не модничайте чересчур. Берите базовое.

Михаил Боков