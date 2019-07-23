Полиция Сарманово снова пытается наказать местного жителя за неуважение к власти

В Сармановский райсуд Татарстана поступило административное дело по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) в отношении местного жителя Максима Семина, сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Напомним, ранее суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России», которое было заведено против господина Семина. Тогда судья Рустем Ханипов посчитал, что экспертиза не исследовала, выражен ли текст в «неприличной форме», как того требует статья о неуважении к власти. Дело было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.

Полицейские, сообщает господин Чиков, составили новый протокол по той же статье, однако какое именно сообщение Максима Семина стало причиной для административного преследования, пока неизвестно.

Подробнее о деле Максима Семина читайте в материале «Помбура не стали наказывать за злость».

“Ъ-Казань”