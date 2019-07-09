Помбура не стали наказывать за злость

Житель Татарстана смог избежать наказания за негативные высказывания в адрес «Единой России», которые он анонимно разместил в интернете под псевдонимом «Злой помбур». Полицейские его вычислили и пытались привлечь по новому закону о «явном неуважении» к власти. Однако суд пришел к выводу, что оскорбительный характер высказываний не был доказан, а критика в адрес членов какой-либо партии сама по себе не наказуема.

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение информации, которая выражает «явное неуважение к обществу, государству»). Дело было возбуждено против местного жителя Максима Семина, который под псевдонимом «Злой помбур» опубликовал в социальной сети «Вконтакте» резкую критику в адрес «Единой России», назвав представителей партии «ворами и мошенниками». Пост был размещен в марте этого года в группе «Типичный Джалиль».

Согласно решению суда, господин Семин в объяснениях полицейским не отрицал, что его публикация содержит «негативную оценку деятельности» единороссов. Однако суд установил, что при расследовании дела перед экспертом не ставился вопрос о проверке высказываний активиста «на наличие неприличной их формы и являются ли они оскорбительными». Судья Рустем Ханипов пришел к выводу, что «негативность оценки деятельности той или иной партии, ее членов, а также представителей власти» не является «признаком объективной стороны правонарушения». «При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что наличие состава названного административного правонарушения в действиях Семина административным органом не доказано»,— сказано в решении суда. Производство по делу прекращено «за отсутствием состава административного правонарушения».

Напомним, закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», президент Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. Нарушителю новой части ст. 20.1 (мелкое хулиганство) грозит штраф от 30 до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток. Первый штраф получил житель Новгородской области за размещение в соцсети «оскорбительной записи в адрес президента». Он оспаривает наказание в Европейском суде по правам человека.

20 июня Владимир Путин на «прямой линии» раскритиковал применение нового закона, заявив, что нельзя «ограничить людей в их праве критиковать власть любого уровня». Впервые дело по новой статье было прекращено в Хакасии, где житель позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главы региона. В Госдуме также высказывали недовольство «попытками местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами». «В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды»,— заявлял глава парламентского комитета по информационной политике Леонид Левин.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев рассказал «Ъ», что ему известно 23 случая возбуждения административных дел по новой статье: «В первые два месяца дела возбуждались за высказывания против президента. Но в последнее время стало больше дел, где объектами критики стали губернаторы, местные власти и "Единая Россия"». По словам правозащитника, «партия не может быть органом государственной власти, если у нас, конечно, не СССР».

При этом господин Селезнев добавил, что в Татарстане суд не давал оценку объекту критики, а прекратило дело, изучив лингвистическое исследование: «Суду было достаточно того факта, что высказывания не были признаны оскорбительными».

Добавим, что ранее местные власти в Зеленодольском районе Татарстана пытались привлечь к уголовной ответственности по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) активиста движения против строительства мусоросжигательного завода Тимура Дмитриева. Заявление написал глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов. Как рассказывал сам господин Дмитриев, чиновнику не понравилась фраза «неуважаемые депутаты», которую активист произнес при обсуждении отчета властей поселения. Следователи отказались возбуждать уголовное дело. Материалы направили в полицию для составления протокола по ст. 5.61 КоАП (оскорбление).

Кирилл Антонов