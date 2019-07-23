Цифровые технологии сократили время получения субсидий аграриями

Всего в этом году сельхозпроизводители получили господдержку в объеме 1,8 млрд руб., сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. По его словам, значительно сократилось время доведения финансирования из областного бюджета до получателей. Это произошло после внедрения в регионе цифровых технологий, в частности упрощенной процедуры подачи документов на предоставление субсидий через систему «Господдержка АПК». Благодаря этой технологии сегодня аграрии могут оперативнее организовать рабочий процесс. Так, сегодня опережающими темпами ведется заготовка кормов, отметили в министерстве. Уже заготовлены 381 тыс. т сенажа из запланированных 1,3 млн т и 206 тыс. т сена из запланированных 398 тыс. т. Лидерами по темпам работ являются Доволенский, Маслянинский и Черепановский районы.

Внедрение системы позволило сократить более чем на месяц сроки доведения финансовых средств до сельхозпроизводителей, отметил заместитель руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Сергей Цукарь. «До внедрения системы получение господдержки представляло собой сложный процесс, поскольку документы подавались в бумажном виде, отсутствовали их единые шаблоны, допускались ошибки, что приводило к неоднократным визитам в ведомство и другим сложностям»,— рассказал собеседник.

В результате использования ГИС НСО «Господдержка АПК» в 2018 году подано 6700 заявлений, общая сумма поддержки составила более 2 млрд руб. (43,7 % от всей суммы господдержки, выдаваемой региональным министерством).

За первую половину 2019 года было подано в электронном виде 1926 заявлений (из них 1743 с электронной подписью, что составляет 90,4%), общая сумма господдержки составила около 1 млрд руб.

Сергей Цукарь рассказал, что среди перспектив развития системы планируется интеграция с региональной геоинформационной системой для повышения эффективности предоставления погектарной поддержки. Это позволит визуально отследить и проанализировать историю земельного участка с точки зрения выработки с гектара той или иной сельскохозяйственной культуры и сопоставить с мерами предоставляемой господдержки.