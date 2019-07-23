ФК «Ростов» высказался об инциденте с избиением фанатов «Спартака»

Футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление, в котором прокомментировал инцидент с избиением фанатов «Спартака» сотрудниками правоохранительных органов. Содержание заявления передает пресс-служба клуба.

«Сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России», - сказано в сообщении.

В ФК «Ростов» отметили, что стюарды стадиона «Ростов-Арена» вели себя корректно и доброжелательно. В клубе заявили, что некоторые болельщики гостевого сектора грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в минувшую субботу после окончания матча «Ростов» — «Спартак» произошли столкновения между сотрудниками Росгвардии и болельщиками московского клуба. Последние обвинили правооохранителей в неоправданном применении силы. В самом ведомстве утверждают, что сотрудники приняли необходимые меры для пресечения хулиганских действий со стороны болельщиков и действовали для обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Подробнее об инциденте читайте в материале „Ъ-Юг“ «Недолго файер полыхал»

Дарья Голякова