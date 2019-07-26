Новое слово: «папа»

Никакой логикой тот факт, что у четырехлетнего Кирилла сейчас есть мама и папа, которые ищут для него деньги на сложные обследования и лечение, объяснить невозможно. Полгода назад у Дмитрия и Юлии Стреблянских из Ярославской области было пятеро детей. Младшей Анечке к тому моменту исполнилось полтора года, старшему сыну Коле — десять. Так что, когда Юля сказала Диме, что увидела на форуме усыновителей фотографию мальчика, который ей очень понравился, он даже слышать об этом ничего не хотел. Кирилл родился с диагнозом Spina bifida — грыжей спинного мозга: еще в утробе матери спинной мозг мальчика начал развиваться неправильно и свернулся в петельку. Такой диагноз и связанное с ним оперативное вмешательство — иссечение грыжи — обычно влечет за собой сразу несколько характерных нарушений: гидроцефалию, проблемы с почками, мочеиспусканием, подвывихи тазобедренных суставов, отсутствие чувствительности в органах малого таза и ногах.

Кирилл не стал исключением — сразу после рождения ему сделали операцию по иссечению грыжи, установили шунт в головной мозг, который отводит скапливающуюся жидкость.

Тогда мальчик жил еще со своей биологической мамой. А через год, когда ее лишили родительских прав, Кирилл оказался в доме ребенка в Уфе, куда за ним совершенно не собирался приезжать Дмитрий.

— Ну какие усыновления, у нас своих пятеро детей,— Дмитрий смеется, вспоминая то время.

Кирилл голова к голове со своим братом, тоже четырехлетним, Серафимом возится с конструктором.

Дима рассказывает, как в какой-то момент понял, что жене Юле ужасно тяжело:

— Не знаю, как это объяснить, но я видел: это будто ее ребенок в детском доме остался.

Уже через полгода после того, как Юля увидела фото маленького Кирилла в интернете, Стреблянские оставили детей с друзьями, бабушками и дедушками в родной Ярославской области и полетели в Уфу — знакомиться с мальчиком. Там они провели три дня, в каждый из которых дважды приходили навещать Кирилла. Мальчик ужасно радовался, просился на руки и всегда встречал их словами «мама и дядя пришли». Слова «папа» Кирилл тогда не знал.

Дмитрий за эти дни так привязался к ребенку, что стал просить жену забрать его как можно скорее.

О диагнозе Spina bifida до знакомства с Кириллом Стреблянские ничего не знали, но сразу поняли, что лечения и реабилитации понадобится много:

— Сейчас Кирилл не ходит, опоры на ноги нет, нужно подобрать ортезы. Еще большие проблемы с мочеиспусканием, тазобедренными суставами. Нужны операции по высвобождению спинного мозга и, возможно, замене шунта. Нам важно понять, что и в каком порядке делать, нужны врачи, разбирающиеся в диагнозе Spina bifida и работающие сообща. У нас в регионе таких врачей нет.

Зато они есть в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва). Еще два года назад Русфонд совместно с клиникой GMS создал программу «Русфонд.Spina bifida», в рамках которой детей с таким диагнозом обследует междисциплинарная команда специалистов: хирурги, ортопеды, неврологи, урологи… После комплексного обследования составляется план лечения — и родители детей с грыжей спинного мозга наконец понимают, что и в каком порядке делать, им больше не надо бегать от врача к врачу и получать противоречивые рекомендации.

Осенью любимый брат Кирилла Серафим пойдет в детский сад. Сам Кирилл пока посидит дома: ему нужно готовиться к операции, адаптироваться, немножко подрасти. Кирилл и Серафим очень подружились, все принимают их за близнецов, недавно ребята вместе ездили на море, где Кирилл с удовольствием плавал и даже нырял.

Стреблянские очень надеются, что им удастся собрать деньги на обследования и программу реабилитации для Кирилла, чтобы успеть помочь сыну до школы.

— Я уже говорил здесь с директором частной школы, он сказал, что возьмет Кирилла,— рассказывает Дмитрий, которого Кирилл теперь называет папой.

Если деньги найдутся и все пойдет хорошо, через три года Серафим и Кирилл смогут пойти в школу в один класс, как они и мечтают. Как настоящие братья-близнецы.

Для спасения Кирилла Салишева не хватает 955 400 руб. Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Недавно мальчика взяли в приемную семью и начали активно заниматься его лечением. В первую очередь необходимо провести нейрохирургическую операцию и решить вопрос с заменой установленного ранее шунта. После этого мы тщательно обследуем Кирилла, чтобы понять, какое лечение требуется далее. Нам предстоит разобраться, есть ли атрофия зрительного нерва, надо ли делать операцию по поводу вывихов тазобедренных суставов. Кроме того, необходимо научить родителей Кирилла катетеризации, подобрать средства реабилитации. Надеюсь, нам удастся социализировать мальчика». Стоимость обследования 986 400 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 955 400 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кирилла Салишева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Кирилла — Дмитрия Петровича Стреблянского. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Вера Шенгелия, Ярославская область