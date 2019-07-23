Аптека на Васильевском острове оштрафована за нарушение закона при продаже лекарств

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств. По ее итогам серьезные нарушения были выявлены в работе аптек АО «Аптека 120/80», сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, на момент проверки в аптеке отсутствовали в наличие лекарства, входящие в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи. В отношении коммерческой организации возбуждены дела об административном правонарушении. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти привлек юрлицо к административной ответственности в виде штрафов в общей сумме 200 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленинградское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию из Екатеринбурга, которая не исполнила контрактные обязательства перед ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница», не поставив в медучреждение комплектующие и расходные материалы на сумму 1,7 млн руб.