Ленинградское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков фирму из Екатеринбурга

Ленинградское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков екатеринбургскую компанию ООО «Гермес». Она не исполнила контрактные обязательства перед ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница», не поставив комплектующие и расходные материалы для нужд медицинского учреждения на сумму 1,7 илн рублей, сообщили в антимонопольном ведомстве.

В УФАС подчеркнули, что ООО «Гермес» стало победителем соответствующего конкурса в апреле. По условиям контракта поставка товара должна была осуществляться по заявке заказчика в течение 5 рабочих дней. Заказчик подавал заявку дважды, но товар так и не получил. В связи с этим контракт с компанией был расторгнут в одностороннем порядке.

Антимонопольщики также отмечают, что ранее ООО «Гермес» уже вносили в РНП управления ФАС из Башкортостана, Ивановской и Сахалинской областей.