Житель Казани получил 1,8 лет лишения свободы за оскорбление и нападение на полицейского

Приволжский райсуд признал виновным ранее судимого 28-летнего жителя в оскорблении и применения насилия в отношении полицейского (ст.318, 319 УК РФ). Мужчина получил наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы в колонии строго режима, сообщает прокуратура.

Суд установил, что 25 марта подсудимый при задержании в состоянии алкогольного опьянения в магазине на улице Баки Урманче оскорбил сотрудника полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, а также «злоумышленник дважды ударил стража порядка ногой в колено, причинив физическую боль».

Подсудимый вину признал.

Как писал “Ъ-Казань”, ранее житель Казани, которого в состоянии алкогольного опьянения транспортная полиция сняла с поезда, получил два года условно за оскорбление и насилие в отношении полицейских.

“Ъ-Казань”