Житель Казани получил два года условно за оскорбление и насилие в отношении полицейских

Вахитовский райсуд Казани осудил местного жителя на два года условно по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Как сообщает приволжское следственное управление на транспорте Следкома России, 11 апреля этого года сотрудники транспортной полиции сняли мужчину, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, с поезда на станции «Казань-1». Как считает следствие, в дежурной части Казанского линейного управления МВД России задержанный «применил насилие и высказывал оскорбления в виде нецензурной брани» в отношении полицейских.

Судя по видео, которое опубликовало следственное управление, задержанный, лежа на полу в наручниках, начал ногами бить рядом стоящего полицейского — мужчина успел нанести порядка двух ударов. После этого его остановили другие правоохранители.

“Ъ-Казань”