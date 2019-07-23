Суд Москвы оставил под арестом помощника уральского полпреда, обвиняемого в госизмене

Московский городской суд оставил под арестом бывшего помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, которому ранее предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Александра Воробьева и его адвоката на заключение под стражей, сообщили в пресс-службе суда. Подозреваемый останется под стражей до 4 сентября.

5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Источники “Ъ” сообщили, что задержанный мог работать на Польшу. 12 июля «Единая Россия» приостановила его членство в партии. В этот же день имя задержанного пропало из списка сотрудников на сайте полпредства. Однако официальной информации о том, уволен ли господин Воробьев со своей должности, нет.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Помощника полпреда интересовал Совбез»