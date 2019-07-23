Porsche допустит на фирменные зарядные станции электромобили других марок

Компания Porsche намерена разрешить использовать фирменные зарядные станции владельцам электромобилей других марок, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения немецкого автопроизводителя в Великобритании Маркуса Экерманна.

По словам господина Экерманна, зарядные станции появятся не только у дилеров Porsche, но и у отелей, а также у других объектов, куда приезжают владельцы электромобилей. Пользоваться терминалами быстрой зарядки смогу обладатели электромобилей разных марок, а не только Porsche. Также станции войдут в фирменную сеть зарядных станций Ionity, которую развивает Volkswage Group.

Напомним, первый серийный электромобиль Porsche — модель Taycan — выйдет в сентябре 2019 года.