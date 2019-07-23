Олег Шеин не будет участвовать в выборах губернатора Астраханской области

Депутат Государственной думы Олег Шеин («Справедливая Россия») отказался от участия в избирательной кампании за пост губернатора Астраханской области. Он распространил видеообращение, в котором сообщил, что его команде не удалось собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей районных депутатов.

Олег Шеин подал заявление в избирательную комиссию Астраханской области как самовыдвиженец. Для участия в выборах кандидат должен был пройти муниципальный фильтр в 7%. Господин Шеин заявил, что за него подписались более 10 тыс. человек при необходимых 7,3 тыс., однако получить поддержку депутатов не удалось. Команда Олега Шеина собрала 90 подписей муниципальных депутатов (нужно 121), из которых 15 подписей депутатов Астрахани, Знаменска и сельских районов (нужно 21). Последний срок подачи документов — 25 июля.

«Мы взяли пятипроцентный рубеж, но в Астрахани 7%. Мы вышли на потолок — подписей ни оппозиционных, ни независимых депутатов в Астраханской области больше нет. А "Единая Россия" эти подписи нам не даст. Не для этого они принимали закон о муниципальных фильтрах»,— заявил Олег Шеин.

Как Олега Шеина предложили исключить из партии за выдвижение в губернаторы, читайте в публикации “Ъ”.

Сергей Петунин, Саратов