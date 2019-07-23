Бывшему помощнику уральского полпреда предъявлено обвинение в госизмене

Бывшему помощнику полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву предъявили официальное обвинение в госизмене. «Прошу приобщить к материалам дела постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и его допрос»,— сказал следователь в Мосгорсуде (цитата по «РИА Новости»).

Чем известен Александр Воробьев Читать далее

5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Источники “Ъ” сообщили, что задержанный мог работать на Польшу. 12 июля «Единая Россия» приостановила его членство в партии. В этот же день имя задержанного пропало из списка сотрудников на сайте полпредства. Однако официальной информации о том, уволен ли господин Воробьев со своей должности, нет.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Помощника полпреда интересовал Совбез».