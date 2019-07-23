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Фото: Катерина Евгеньева / Коммерсантъ

Гарантийный срок службы дорог Петербурга планируется увеличить до 12 лет

Власти Петербурга планируют включить в тендеры на дорожные работы гарантийные обязательства для подрядчиков на срок до 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время срок гарантии на дорожные работы в городе составляет не более четырех лет.

Благодаря увеличению срока гарантии в тендерах город сможет до 2024 года привести к нормативному состоянию 85% дорог Петербурга.

Ранее стало известно, что в Смольном подготовлен проект адресной программы по ремонту дорог на 2020-2022 годы. Он предполагает увеличение бюджета на выполнение дорожных работ.

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