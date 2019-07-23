В РФС признали ошибки арбитра на матче «Ростов» - «Спартак»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров указал на ошибки в судействе матча «Ростов» - «Спартак», сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Он считает, что арбитр Кирилл Левников ошибся, не удалив полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева, а также признал, что на шестидесятой минуте матча господин Левников должен был назначить пенальти в ворота московского клуба. Работу арбитра оценит экспертно-судейская комиссия. От ее вердикта зависит, назначат ли судье наказание.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, ФК«Ростов» опубликовал обращение к президенту РФС Александру Дюкову и к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову с просьбой обратить внимание на качество судейства Кирилла Левникова во время матча «Ростов» — «Спартак». Клуб указал на ряд нарушений команды противника, которые судья оставил без внимания.

Дарья Голякова