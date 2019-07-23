Осужденный экс-глава Каменска-Уральского госпитализирован с сердечным приступом

Бывшего мэра Каменска-Уральского (Свердловская область) Михаила Астахова, приговоренного к восьми годам строгого режима по обвинению во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ), госпитализировали после оглашения приговора, пишет ТАСС ссылкой на источник в медицинских кругах. По некоторым данным, у него случился сердечный приступ.

Михаила Астахова задержали сотрудники ФСБ в мае прошлого года. По версии следствия, в 2014 году Михаил Астахов, занимая пост мэра, лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку за покровительство в строительных работах по двум муниципальным контрактам. В частности, он требовал деньги за подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов в городе Каменск-Уральский.

Также известно, что экс-мэр получил в качестве взятки автомобиль Toyota Venza и деньги на общую сумму более 5,9 млн руб. В ходе расследования и судебного следствия экс-мэр вину не признавал, а в последнем слове назвал случившееся «неприятным эпизодом в трудовой биографии».

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