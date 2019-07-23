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Обновленный Audi Q7 появится в России с одним мотором

Компания Audi привезет в Россию обновленный кроссовер Q7 с единственным мотором, сообщает «Авторевю».

По данным издания, на российский рынок станут поставляться автомобили только с 249-сильным 3-литровым турбодизельным V6. Причем это будет мотор текущего поколения, а не модернизированный агрегат в «мягком» гибридном варианте (рекуперирует энергию на торможении, которая потом помогает при разгоне) с 48-вольтовой системой.

Напомним, премьера обновленного Audi Q7 состоялась в июне 2019 года. В продаже на европейском рынке автомобиль появится в сентябре 2019 года, а в России — в первом квартале 2020 года.

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