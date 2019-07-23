Экс-главу департамента культуры Воронежской области подозревают в хищении более 500 тыс. рублей

ГУ МВД по Воронежской области озвучило сумму средств, которые, под предварительным данным полиции, были похищены бывшей чиновницей департамента культуры Воронежской области и ее знакомыми в возрасте 39 и 48 лет. Согласно информации полицейских, речь может идти о хищении части денежных средств в сумме более 500 тыс. руб., выделенных на проведение в 2019 году одного из мероприятий, организацией которого занималась чиновница. По данным “Ъ-Черноземье”, речь идет об Эмилии Сухачевой, которая в начале июля «по собственному желанию» покинула пост руководителя регионального департамента культуры. Одним из вышеупомянутых знакомых может выступать брат госпожи Сухачевой Алексей Дорохин, по данным Kartoteka.ru, являющийся соучредителем Воронежского духового общества и директором городской школы искусств №11.

Напомним, 22 июля стало известно, что госпожу Сухачеву и ее знакомых подозревают в крупном мошенничестве. В отношении фигурантов СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). К Эмилии Сухачевой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Информацию по мере пресечения иных фигурантов дела в полиции и региональном СКР не уточняют.

О том, какие претензии у Эмилии Сухачевой были к организаторам Платоновфеста, в материале ''Ъ-Черноземье'' «100% искусства».

Мария Старикова, Андрей Цветков