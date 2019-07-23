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Коченевская детская поликлиника и станция скорой помощи переедут в новое здание

Решение об этом уже принято, сообщил сегодня Андрей Травников во время рабочей поездки правительства региона в Коченевский район. «Мы прошли по детскому поликлиническому отделению ЦРБ, по некоторым стационарным отделениям, а также по станции скорой помощи. Условия стесненные, возможно, 40 лет назад это было допустимо, но сегодня в таких условиях принимать детей невозможно. Решение о приобретении здания для размещения детской поликлиники принято, сейчас коллеги займутся разработкой проектно-сметной документации на его реконструкцию, и здесь будут достаточно комфортно размещены детская поликлиника и подстанция скорой помощи. Недостаток сегодняшнего отделения скорой помощи в том числе связан с отсутствием теплых гаражей, зимой водителям приходится тратить драгоценное время на разогрев машины. В приобретаемом здании есть все условия для хранения автомобилей, например, теплые боксы»,— отметил губернатор.


Центральная районная больница, расположенная в Коченево, размещается на базе семи специализированных стационарных отделений общей мощностью 170 коек. Для размещения детской поликлиники и отделения скорой медицинской помощи министерством здравоохранения Новосибирской области инициировано приобретение комплекса зданий, включающих в себя нежилое двухэтажное здание, одноэтажное здание КПП, административное здание, гаражно-стояночные боксы. Соответствующие изменения правительство региона планирует внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Размещение детского отделения в приобретаемом здании позволит реализовать в детском поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в рамках реализации утвержденного правительством области нового регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».

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