В Кольцово откроют рейс в Доминиканскую Республику

Авиакомпания Azur Air с 8 ноября планирует открыть прямой рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Доминиканскую Республику (аэропорт Ла-Романа).

По данным пресс-службы аэропорта, рейсы будут выполнятся два раза в неделю на самолетах Boeing 777-300 ER вместимостью до 531 пассажира. Вылет из Екатеринбурга запланирован по пятницам в 9:10, из Доминиканы — по четвергам в 10:10. Время в пути составит 12 часов. «Рейсы в Доминикану были в расписании Кольцово до 2014 года. Полеты в аэропорт Пунта-Кана выполняла авиакомпания Nordwind»,— пояснили в Кольцово.

Ла-Романа — город и порт на юго-востоке Доминиканской Республики. Город на берегу Карибского моря с населением около 250 тыс. человек является одним из центров туризма. Расстояние от Ла-Романа до столицы Санто-Доминго составляет 250 км.

Ранее стало известно, что европейская авиакомпания Finnair с 10 октября прекращает рейсы по маршруту Хельсинки—Екатеринбург. Ткое решение принято из-за снижения спроса на билеты.