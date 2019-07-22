Finnair прекращает полеты из Екатеринбурга в Финляндию

Европейская авиакомпания Finnair с 10 октября прекращает рейсы по маршруту Хельсинки—Екатеринбург, сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, такое решение принято из-за снижения спроса на билеты.

«Последнее время Finnair нередко отменял рейсы из Екатеринбурга. Кроме того, стало существенно меньше туристов летать с авиакомпанией»,— сообщил президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков (цитата по ТАСС).

Finnair выполнял рейсы из Екатеринбурга в Хельсинки около 20 лет. Это крупнейшая финская авиакомпания, ее основным акционером является правительство Финляндии. В 2017 году авиакомпания перевезла около 12 млн пассажиров по более чем 100 европейским, 20 азиатским и семи североамериканским направлениям. По версии немецкого исследовательского центра JACDEC, Finnair признана самой безопасной авиакомпанией в мире с индексом риска в 93,91%.