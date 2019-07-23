Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки

Представитель Сбербанка рассказал, у кого могут возникнуть сложности при оформлении ипотеки. «При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.

«Сложности при оформлении ипотечного кредита возникают у лиц официально не трудоустроенных и без накоплений для первоначального взноса, а также имеющих существенную долговую нагрузку по уже оформленным кредитам»,— заявил он.

Российские банки за май выдали ипотечных кредитов на 150 млрд руб., что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). За май 2018-го россиянам выдали на ипотеку 218,5 млрд руб.

Как отметили в ОКБ, в мае было одобрено 68 тыс. кредитов на жилье, в то время как в 2018-м этот показатель был на 38% больше — 109,7 тыс. Средний чек по ипотеке составил 2,2 млн руб. в мае против 1,99 млн руб. за аналогичный период прошлого года.