Владельцы «Мария-Ра» претендуют на здание Центрального телеграфа в Москве

В числе претендентов на покупку площадей здания Центрального телеграфа в Москве — владельцы крупного сибирского ритейлера «Мария-Ра», пишет газета «Ведомости». По данным “Ъ”, ритейлер вряд ли будет напрямую участвовать в покупке здания.

Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году на Тверской улице вблизи Кремля, является памятником архитектуры. У здания несколько собственников: госкомпании «Ростелеком» принадлежит 37,6 тыс. кв. м, Росимуществу — 18 тыс. кв. м, Промсвязьбанку — еще 2 тыс. кв. м. Торги по продаже площадей, принадлежащих «Ростелекому», назначены на 10 сентября. Начальная стоимость лота — 3,5 млрд руб.

В конце 2018 года владельцы «Мария-Ра» — семья бизнесмена Александра Ракшина — приобрели у Центрального телеграфа здание площадью 12 тыс кв м. за 2 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Инвесторы берут Центральный телеграф»

Оксана Павлова