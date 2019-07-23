Наркобарон Коротышка обжаловал приговор о пожизненном заключении

Глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, более известный как Коротышка (Эль Чапо), подал апелляцию на свое пожизненное заключение. Документы представил его новый адвокат Марк Ферних. «У Гусмана есть серьезные основания для апелляции»,— заявил он AFP в электронном письме.

«Мы будем бороться за отмену приговора и нам это удастся»,— считает адвокат. Решение судья может принимать в течение года.

В среду, 17 июля, окружной суд Восточного округа Нью-Йорка вынес приговор Хоакину Гусману. Его приговорили к пожизненному заключению, дополнительным 30 годам тюрьмы и штрафу в размере $12,6 млрд.

Картель «Синалоа» — один из крупнейших в мире. Поэтому Эль Чапо нередко называли самым известным и богатым наркоторговцем в истории. Его состояние, как пишет Forbes со ссылкой на данные американских властей, оценивается по меньшей мере в $14 млрд.

Подробнее о биографии Коротышки читайте в публикации “Ъ”.