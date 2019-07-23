Олимпийский комитет России

Образован 1 декабря 1989 года как Всероссийский олимпийский комитет в рамках олимпийского движения СССР. В августе 1992 года получил самостоятельность и нынешнее название, а в сентябре 1993 года был признан Международным олимпийским комитетом (МОК). Представляет Россию в международном олимпийском движении, утверждает состав олимпийской сборной, готовит тренеров и спортсменов, организует спортивные состязания, содействует развитию спорта в стране. В ОКР входят в качестве членов 40 общероссийских общественных объединений по олимпийским видам спорта, 12 спортивных объединений Олимпийских зимних игр, три ассоциации зимних и летних видов спорта, 16 объединений по неолимпийским видам спорта, признанных МОК, 12 олимпийских академий, 19 физкультурно-спортивных объединений общеспортивного и ведомственного характера, 82 региональных общественных объединений, созданных для развития и пропаганды олимпийского движения. Высшим органом является Олимпийское собрание, заседающее не реже одного раза в год. Общее руководство организацией осуществляет избираемый на четыре года президент. Бюджет комитета формируется за счет средств государства, МОК, пожертвований и членских взносов.