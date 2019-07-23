Два подхода к оценке риска

В начале июля ЦБ опубликовал информационное письмо, из которого следует, что он намеревается внедрить новый стандартизированный подход к оценке коэффициента риска. Регулятор планирует разрешить банкам относить некоторых корпоративных заемщиков к «инвестиционному классу» и применять к ним пониженный коэффициент риска 65% (сейчас — 100%), если банк по действующим положениям относит их к I или II категории качества, а их бумаги торгуются на бирже. Таким образом, нагрузка на регуляторный капитал банков по этим клиентам будет существенно ниже. Однако Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует использовать другой подход с использованием оценок заемщиков рейтинговыми агентствами. При этом коэффициент риска определяется внешней оценкой вероятности дефолта заемщика, а нагрузка на банки может быть снижена еще сильнее, чем в варианте ЦБ. Так, к заемщикам с вероятностью дефолта в перспективе трех лет на уровне 0,1% (соответствует рейтингам ААА-АА агентства S&P) может применяться коэффициент риска 20%.

Виталий Солдатских