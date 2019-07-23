Новый механизм по работе с беженцами поддержали 14 стран

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новый «механизм солидарности» по работе с беженцами поддержали 14 стран Евросоюза, пишет Le Figaro. «Из этих 14–ти восемь отметили свое активное участие»,— сказал он на пресс-конференции в Париже. Это Франция, Германия, Португалия, Люксембург, Финляндия, Литва, Хорватия и Ирландия. О других шести странах французский президент не сообщил.

Эмманюэль Макрон выразил надежду, что другие страны ЕС также присоединяется к механизму, и тогда его эффективность значительно повысится.

«Механизм солидарности» — это инициатива, разработанная Францией и ФРГ. Она позволяет распределять поток мигрантов между странами таким образом, чтобы избежать болезненных переговоров. Помимо этого, соглашение помогает быстрее находить убежища для беженцев.