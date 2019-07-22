«Купальник, скунс, фалафель»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о том, какие новые символы появятся в раскладке клавиатуры.

До конца года в распоряжении пользователей появится более 200 новых эмодзи. Более 3 тыс. будет в распоряжении пользователей к концу этого года. Такими данными делится Unicode Consortium. Только одна компания Apple этой осенью добавит почти 60 пиктограмм вместе с выходом новых версий операционных систем для своих продуктов.

Дополнительные эмодзи появятся в самых популярных категориях — «еда», «животные», «досуг» и, конечно, «смайлики». Пользователи смогут отправлять друг другу, например, маленькие изображения ленивца, орангутанга, скунса. Цельный купальник, вафли, фалафель, масло и чеснок тоже можно будет найти в раскладке новой клавиатуры. У одной только популярной пиктограммы «держащиеся за руки», которая часто используются для обозначения пар и отношений, появятся настройки. Эмодзи можно будет персонализировать, выбрав пол и оттенки кожи. В общей сложности, благодаря новым символам будет доступно почти 80 комбинаций пар.

Вопрос идентичности и разнообразия в символьной раскладке клавиатуры решается не спеша. Пиктограммы с разными цветами кожи стали доступны пользователям лишь в 2015 году, при том что изображения однополых пар в обиходе уже девять лет. В этот раз разработчики эмодзи постарались учесть не только расовые или гендерные особенности, но и интересы людей с ограниченными возможностями. Поэтому в новом наборе появятся символы человека в инвалидной коляске, собаки-поводыря, изображения протезов руки и ноги, а также ухо со слуховым аппаратом. В следующем году эмодзи отпразднуют юбилей. Первые 76 пиктограмм были утверждены Unicode Consortium четверть века назад.