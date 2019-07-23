Трамп готов быть посредником в переговорах между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов быть посредником между Индией и Пакистаном по конфликту вокруг Кашмира. «Если вы захотите, чтобы я выступил в роли посредника или рассудил стороны, я это сделаю»,— сказал он во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом (цитата по Bloomberg).

В ответ на это господин Хан заявил, что если американский лидер в этом преуспеет, то за него будут молиться миллионы людей.

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Напомним, обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло в феврале, когда в индийском штате Джамму и Кашмир, по информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский МиГ–21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F–16. Это стало ответом на теракт в северном индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли 45 человек.

Подробнее о конфликте между странами — в публикации “Ъ” «Кто мигнет первым».

О будущем индо-пакистанского урегулирования — в интервью посла Индии в РФ “Ъ”.