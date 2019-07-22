У защитников фигурантов по делу о теракте в метро появились вопросы к вагону поезда

После осмотра вагона электропоезда, в котором произошел взрыв 3 апреля 2017 года, у защитников обвиняемых по делу о теракте в метро возникли вопросы к данному вещественному доказательству. Об этом “Ъ-СПб” сообщил адвокат подсудимой Шохисты Каримовой Виктор Дроздов.

По словам адвоката, вагон не опечатан и закрыт алюминиевыми листами, что мешает разглядеть то, насколько он видоизменен. Защитники также обратили внимание на двери, которые почему-то вогнуты во внутреннюю сторону. На фотографиях, которые есть в распоряжении “Ъ-СПб”, также видно, что внутри вагона снята часть сидений: они свалены в кучу на месте эпицентра взрыва. Рядом располагается швабра и газета «Метро», выпущенная как минимум 5 апреля, хотя теракт произошел 3 апреля (это следует из новости о смерти сенатора Вадима Тюльпанова, размещенной на последней полосе газеты — он умер 4 апреля 2017 года — “Ъ-СПб”).

В начале сегодняшнего заседания господин Дроздов доложил об этом тройке судей Московского окружного военного суда, предложив им исследовать данные доказательства и провести осмотр вагона электропоезда. Как сообщал “Ъ-СПб”, слова адвоката были приняты к сведению, но никакого ответа на предложение защитника пока не последовало.

Марина Царева