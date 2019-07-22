В деле о теракте в метро судьям предложили осмотреть взорванный вагон

На выездном заседании Московского окружного военного суда (МОВС) в Санкт-Петербурге по делу о теракте в метро, произошедшем 3 апреля 2017 года, адвокат подсудимой Шохисты Каримовой Виктор Дроздов предложил суду лично исследовать взорванный вагон метро, который хранится в качестве вещественного доказательства в депо.

На прошлой неделе большая часть защитников 11 подсудимых с разрешения суда осматривала вагон электропоезда в депо петербургского метрополитена. В начале заседания адвокат Виктор Дроздов выразил мнение стороны защиты по данному вопросу. «Предлагаем суду исследовать данные доказательства. Двери, вдавленные снаружи внутрь, то, что внутри находятся швабры и веники, а все сиденья сняты и свалены в кучу, там очень много вопросов. Полагаем, что вагон должен быть осмотрен судом»,— заявил он. Тройка судей МОВСа приняла слова адвоката к сведению, но никакого ответа на предложение не дала.

Напомним, МОВС на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде (ЛОВС) уже почти четыре месяца слушает дело в отношении 11 фигурантов, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, содействии террористической деятельности и незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств. Все фигуранты уголовного дела вину не признают, некоторые из них заявляли о пытках.

Марина Царева