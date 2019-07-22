Российские рапиристки нанесли золотой укол

Вторую золотую медаль на чемпионате мира в Будапеште сборная России завоевала в том же жанре, что и первую,— в соревнованиях рапиристок. Теперь не личных, а командных. В драматичном финале россиянки одолели в овертайме итальянок — 43:42, а его героиней стала чемпионка индивидуального турнира Инна Дериглазова.

Столкновение в финале женских состязаний рапиристок российской и итальянской команд — это нечто почти неизбежное на крупных турнирах. Обе имеют в составе не просто классных, а выдающихся фехтовальщиц и возвышаются над остальными. А будапештское столкновение получилось просто сильнейшим по интриге.

В нем все было зыбко. Были моменты, когда вперед выходили итальянки — Элиза Ди Франчиска, Аличе Вольпи и Арианна Эрриго. Были моменты, когда, казалось, перелома добивались россиянки — Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова. Но перелом оказывался иллюзией. Увешанные титулами соперницы все исправляли. А к решающему, девятому, бою именно итальянская команда подошла, имея маленький, но отрыв — два укола.

Этот поединок был «классикой» внутри «классики». Встречались Инна Дериглазова и Элиза Ди Франчиска, два гения современного фехтования, неоднократно пересекавшиеся на дорожке, сражаясь за медали главных турниров.

Самое свежее пересечение состоялось в минувшую пятницу. В Будапеште сетка свела олимпийскую чемпионку Дериглазову и Ди Франчиску в полуфинале личного турнира рапиристок. Россиянка взяла верх в равном поединке.

В понедельник ей предстояло отыгрывать гандикап. А Ди Франчиска долго удерживала эту эфемерную итальянскую фору, долго давала поводы тем, кто переживал за Италию, думать, что на сей раз все обойдется. И тут Дериглазова взвинтила темп и сравняла счет. Концовка этого поединка была удивительной. Ди Франчиска, пережив случившееся, дважды снова выходила вперед. А Дериглазова, справляясь с такими ударами, дважды сравнивала счет .

Бой вырулил к овертайму продолжительностью в минуту, до первого, золотого, укола. Такая ситуация была и в финале женского турнира шпажисток, в котором сборная России уступила китаянкам. В понедельник хладнокровие Дериглазовой, подловившей все-таки Ди Франчиску, принесло ей победу.

После нее на счету российской сборной в Будапеште два золота, три серебра и одна бронза. С этим набором она лидирует в медальном зачете перед заключительным днем чемпионата мира.

Арнольд Кабанов