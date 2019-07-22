«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть активы, которые могут привлечь инвесторов? Где высокая доходность и где риски поменьше? Своими идеями с экономическим обозревателем Олегом Богдановым поделился президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган.

Олег Богданов: Какие варианты по доходности существуют, с вашей точки зрения?

Евгений Коган: Поскольку весь мир рассуждает о валютных войнах и устраивает парад снижения ставок доходности по своим облигациям, для меня идея №1, которая оправдывает себя последний квартал, это вложение в акции производителей золота. В первую очередь, акции Barrick Gold — это самый крупный в мире золотопроизводитель.

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