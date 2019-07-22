«Бронка Групп» увеличит производственные мощности завода «Измерон»

Управляющая компания «Бронка Групп» получила разрешение на строительство и приступила к проекту по увеличению производственных мощностей завода «Измерон» на второй площадке, расположенной в Кировском районе Петербурга. В рамках проекта предполагается реконструкция существующих и строительство новых производственных корпусов, создание испытательных стендов, обновление парка оборудования. Новые площади планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Проект будет профинансирован за счет собственных средств акционеров «Бронки Групп». Объем предполагаемых инвестиций не уточняется.

Как пояснил генеральный директор «Бронки Групп» Никита Муров, реализовать проект подобного масштаба на исторической территории предприятия в Центральном районе не представлялось возможным, поэтому компания нашла дополнительную площадку, отвечающую всем необходимым требованиям. Наряду с традиционными комплексами подземного оборудования там предполагается организовать производство инновационных систем, обеспечивающих не только мониторинг, но и дистанционное управление внутрискважинным оборудованием. На данный момент его отечественных аналогов практически не существует.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Бронка Групп» и ФК «Зенит» намерены открыть VIP-ресторан на «Газпром Арене».