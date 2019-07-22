22 июля, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Адвоката и предпринимателя в Петербурге осудили за вымогательство 30 млн рублей

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении генерального директора ООО «Юридическое бюро "Фордевинд"» Сергея Зимина и адвоката Михаила Федотова, признанных виновными по ч.3 ст.30-ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Оба фигуранта осуждены условно — на 2 года 9 месяцев и на 3 года соответственно со штрафом в размере 120 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Суд установил, что Зимин и Федотов требовали с гендиректора одной из коммерческих структур 30 млн руб. за якобы невозбуждение в отношении него уголовного дела со стороны Кингисеппской таможни. При этом злоумышленники обещали предпринимателю, что он не будет привлечен к уголовной ответственности, хотя, осознавали, что не обладают какими-либо полномочиями для решения данного вопроса. В сентябре прошлого года при передаче муляжа денежных средств Федотов был задержан.

Фигуранты дела вину признали. Генеральные директора объявлены в международный розыск.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя