Горизбирком не удовлетворил 85 жалоб кандидатов в муниципалы

Петербургская избирательная комиссия рассмотрела 212 жалоб об отказах в регистрации избирательными комиссиями муниципальных округов (ИКМО) кандидатам в муниципальные депутаты. 85 жалоб в ГИК отклонено.

По 127 жалобам ранее вынесенные решения ИКМО отменены, 51 кандидат в муниципалы зарегистрирован. Документы 76 человек в избиркомах МО рассмотрят вновь, сообщает ТАСС.

Добавим, что ранее Горизбирком отменил отказы в регистрации кандидатов в 12 ИКМО. Материалы по фактам нарушений комиссиями пяти ИКМО направлены в правоохранительные органы.