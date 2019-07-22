Средняя стоимость элитного жилья в Подмосковье за три года упала на 45 млн рублей

Средняя цена элитного загородного жилья в Подмосковье с 2016 года понизилась на 45 млн руб., пишет РБК со ссылкой на риэлторскую компанию Penny Lane Realty. В июле по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году она упала с 222 млн до 175,5 млн руб.

Компания сейчас предлагает свыше 3,1 тыс. домов, стоимость которых начинается от 30 млн руб. На вторичном рынке реализуются 80% недвижимости, на первичном — 20%. Вторичное жилье продается медленнее, отмечают в компании. Среди вторичного жилья 29% домов не продаются в течение четырех лет, они ежегодно теряют в цене.

«Если элитный дом долго не может найти покупателя, то это в первую очередь значит, что он переоценен либо имеет какие-то скрытые изъяны. Даже если это не так, возобновить обращения можно только усиленной рекламой или через понижение цены»,— отметил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Меньше чем за шесть месяцев реализуется только 15% коттеджей. Еще 13% продаются от шести месяцев до одного года, 24% — от двух до четырех лет.

О ситуации на рынке элитного жилья в целом — в материале обозревателя “Ъ FM”.