В 2020 году из областного бюджета будет выделено 100 миллионов рублей на строительство центра единоборств. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в город-спутник Ростовской АЭС - Волгодонск.
«Учитывая, что мы осуществляем совместное инвестирование проекта с Росатомом, эта сумма позволит нам построить центр, стоимость которого составляет порядка 200 миллионов», - отметил глава региона.
Впервые вопрос о необходимости строительства в Волгодонске центра единоборств был озвучен во время визита в октябре 2017 года в Волгодонск Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва. Уже в ноябре 2017 года был создан Благотворительный фонд детских единоборств для сбора средств на проектно-сметную документацию (ПСД). 15 февраля 2019 года положительное заключение на ПСД было получено. Администрация Волгодонска выделила земельный участок, которому присвоен кадастровый номер.
«Проект сооружения центра единоборств в Волгодонске постепенно набирает обороты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы приступим к активной фазе – строительству самого здания центра», - рассказал председатель Благотворительного фонда детских единоборств Андрей Парыгин.
По замыслу организаторов, в центре единоборств ежедневно смогут заниматься более 600 человек.
Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 28 сентября 2018 года.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.