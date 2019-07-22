Ульяновские чиновники похитили муниципальные земельные участки на сумму 22 млн рублей

В Ульяновской области осуждены члены организованного преступного сообщества, состоящего из должностных лиц и риэлтора, похитившие муниципальные земельные участки стоимостью более 22 млн руб. Об этом в понедельник сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что замначальника Ульяновского отдела (Ульяновский и Цильнинский районы) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области Дамир Тукаев организовывал изготовление поддельных распоряжений руководителя органа местного самоуправления о якобы выделении подконтрольным ему лицам муниципальных земельных участков. Риэлтор Ренат Якупов направлял данные документы в соответствующие органы для изготовления кадастровых паспортов и незаконной регистрации права собственности. В преступном сообществе также состояли инженер по землеустройству отдела геодезии и землеустройства местного бюро технической инвентаризации Александр Морозов и ведущий специалист-эксперт отдела регистрации прав на земельные участки регионального Управления Росреестра Александр Токарев.

Земельные участки впоследствии продавались, а общая сумма ущерба муниципалитетам превысила 22 млн руб.

Злоумышленники осуждены по чч. 2-4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой). Члены преступного сообщества приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет трех месяцев до 10 лет колонии общего режима со штрафами в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. Суд также принял решение взыскать с осужденных причиненный государству ущерб.

Ранее СУ СК РФ по Ульяновской области сообщал, что бывшая сотрудница Подкуровского сельского поселения в Тереньгульском районе обвиняется в махинациях с земельными участками.

Андрей Сазонов