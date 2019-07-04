В Ульяновской области обвиняют чиновницу в махинациях с земельными участками

Бывшая сотрудница Подкуровского сельского поселения в Тереньгульском районе обвиняется в махинациях с земельными участками. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ульяновской области.

По версии следствия, чиновница с помощью поддельных документов оформляла на своих родственников неиспользуемые муниципальные земельные участки, а затем продавала их по доверенности. Всего ей удалось реализовать 9 участков стоимостью более 2,7 млн руб. Расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудницы администрации завершено. Она обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Андрей Сазонов