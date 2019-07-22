За год в России закрылись 74 автосалона

В России за 2019 год стало на 74 автосалона меньше, сообщает «Автостат».

На январь 2019 года в стране значилось 3,4 тыс. автосалонов, а к июлю их число сократилось до 3,3 тыс. При этом за год закрылись 313 автосалона и открылись 293.

Количество дилеров стало наименьшим за последние восемь лет — с 2011 года в России не было меньше 3,4 тыс. автосалонов. Рекордным по этому показателю стал 2014 год, когда впервые за всю историю в стране было более 4 тыс. официальных дилеров.

Топ-5 марок по количеству автосалонов в России:

Lada — 292 автосалона, Kia — 196 Hyundai — 188 Renault — 145 Nissan — 136

Больше всего дилеров в 2019 году потеряли Lifan (34 автосалона), Chery (12) и Ravon (18). Наибольший прирост автосалонов зафиксирован у JAC (43 дилера), Haval (27) и Changan (8).

Напомним, общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), составил 828,7 тыс. шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-июне 2018 года.