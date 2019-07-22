Работы по реконструкции «Шахматного дома» возобновились после корректировки проекта

Работы по реконструкции объекта культурного наследия «Шахматный дом» на улице Пискунова возобновились под надзором и.о. руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН) Игоря Петрова. Проект реконструкции здания переработан в соответствии с обмерными чертежами, сообщила градозащитница, эксперт Министерства культуры РФ Анна Давыдова в Facebook.

Напомним, собственник здания Ваган Багдасарян начал реконструкцию объекта культурного наследия в апреле 2019 года. В мае активисты заметили, что подрядчик снес все стены дома и сохранил только входную группу – пилоны в виде авгуров (римских жрецов) и двери. Летом УГО ОКН запретило вести любые работы на строительной площадке до переработки проекта, однако «реставрация» продолжилась. Во время осмотра площадки 9 июля собственнику был выдан новый запрет, в отношении него возбудили административное производство.

В тот же день на претензии градозащитников и УГО ОКН к проекту реконструкции жена собственника госпожа Багдасарян потребовала оставить ее семью в покое: «У нас все нормально с проектом, это у вас что-то ненормально. Мы хотим строить дом для наших детей, не мешайте нам».

Подробнее о реконструкции дома – в материале “Ъ-Приволжье” «Мы хотим строить дом для наших детей».

Анастасия Еремина