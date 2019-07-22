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Александр Беглов призвал при застройке Муринского парка ориентироваться на мнение жителей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что для продолжения проекта строительства спорткомплекса в Муринском парке необходимо учитывать мнение местных жителей. В частности, для этого необходимо разработать концепцию и получить от горожан ее одобрение. «Если большинство против, это нам не подходит»,— цитирует господина Беглова «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что трое вице-губернаторов Петербурга — Эдуард Батанов, Николай Линченко и Николай Бондаренко, отвечающие за инвестиции, строительство и благоустройство в городе, получили выговоры за нарушение порядка реализации второй очереди «Нова Арены» в Муринском парке и за вырубку деревьев до окончания инвентаризации территории.

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