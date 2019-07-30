Товары в дорогу

Все в семью

Правильно говорят: гены пальцем не сотрешь. Взять, например, Элеттру Ламборгини, продолжательницу знаменитой династии. Нет, эта 25-летняя красотка не унаследовала от дедушки страсть к дорогим спортивным автомобилям. По крайней мере, в той степени, чтобы, поспорив с кем-нибудь из носителей фамилии Феррари, открыть свою собственную компанию по производству суперкаров, как это сделал когда-то ее дед, Ферруччо Ламборгини. Наоборот, девушка нашла свое предназначение на эстраде, на телевидении, на MTV и прославилась, скорее, откровенными фотографиями и дефиле. Но упрямство и предпринимательская жилка передались ей явно по наследству, поэтому звезда шоу-бизнеса решила выступить с коллекцией купальников. И тут уже в ней «проснулся» ее папа – Тонино Ламборгини, который занимается производством всевозможных люксовых товаров. Флуоресцентные купальники леопардовой раскраски, которые Элеттра разработала для итальянского бренда женской одежды премиум-класса Twinset, навевают нам что-то из 1980-х. Трогательно, что модели доступны и в версии MiniMe – для мам и дочек. Впрочем, кому, как не человеку с фамилией Ламборгини, понимать в семейных ценностях.

Спасательный жилет

Срок службы батареи, необходимой для функционирования жилета, – 26 часов. Dainese Smart Jacket доступен в шести размерах.

Dainese, итальянский производитель защиты и технического снаряжения для динамичных видов спорта, включая мотоспорт, представил жилет с подушкой безопасности. Разработкой технологии D-Air компания занималась несколько десятилетий, до этого ее использовали профессиональные гонщики MotoGP, а теперь она доступна всем. «Мозгом» Smart Jacket является алгоритм запуска, способный прогнозировать аварии и столкновения. Чтобы его создать, понадобилось собрать миллионы элементов самой разной информации. Электронный центральный блок тысячу раз в секунду анализирует данные, передаваемые семью датчиками, и выявляет любые опасные ситуации, при необходимости активируя систему. Щит закрывает грудь и спину, степень защиты превышает Level 1 в семь раз. При этом в Smart Jacket нет жесткой оболочки, он легкий и «дышащий», его можно сложить и убрать в рюкзак. Инновационный жилет с подушкой безопасности можно надевать под любую одежду или на нее, он подходит для мужчин и для женщин, для любых дорог и не требует подключения к мотоциклу.

Звездный час

Мужская модель Mercedes-Benz Automatic сразу притягивает взгляд. Кольцо, узор которого напоминает вентиляционные отверстия в салоне автомобиля, будто плывет над черным циферблатом с синими маркерами минут, индикатором даты и звездой Mercedes-Benz.

Модели Classic Automatic и Chronograph Classic Rally Carre от Mercedes-Benz уже назвали классикой дизайна.

Марка Mercedes-Benz представила новые модели часов коллекции 2019/20, ее философию дизайнеры обозначили слоганом «Чувственная чистота». Среди всех новинок выделяется мужская модель Automatic Chronograph. Прочный черный корпус из нержавеющей стали с PVD-покрытием, которое создается напылением молекул титана или циркония, подчеркивает спортивность и функциональность хронографа. На циферблате из черного углеродного волокна можно увидеть фирменную звезду Mercedes-Benz, которая показывает на «три часа». Кончики часовых и минутных стрелок покрыты ярко светящимся в темноте составом Super-LumiNova. Сапфировое стекло антибликовое с обеих сторон, благодаря чему циферблат можно увидеть при любом освещении. Сквозь заднюю крышку виден швейцарский автоматический механизм ETA 7750.

Женские наручные часы Sport Fashion M3 тоже сочетают корпус из нержавеющей стали с PVD-покрытием, только розового цвета, на циферблате можно разглядеть розовые и золотые блики, а на часовых индексах – кристаллы Swarovski и звезду Mercedes-Benz в положении «двенадцать часов».

Жизнь на ходу

Компания Thule, которая была основана в Швеции в 1942 году, во всем мире признана как лидер по производству багажных систем и автомобильных боксов: багажники для крыши, крепления для перевозки спортинвентаря – от велосипеда до лодки, прицепы и многое другое. Одним словом, они большие специалисты в том, как нужно перевозить самые разные вещи, необходимые нам для путешествий. Новую коллекцию багажа шведы разрабатывали с тем же сверхсерьезным и рациональным подходом к качеству и технологиям. Жесткие чемоданы Thule Revolve оснащены инновационной системой с восемью колесами и имеют максимально прочную конструкцию, рассчитанную на долгие годы в дороге. Thule Subterra – коллекция современных дорожных сумок и багажа для частых деловых поездок, дополнена ручной кладью и чехлами для ноутбуков. А вот линейка Thule Crossover 2 разработана для того, чтобы все необходимое было организованным и доступным – от визитных карточек до одежды. Каждая модель коллекции гарантирует легкость транспортировки и высокую устойчивость к внешним воздействиям.

Счастливая собачья жизнь

Сумка для прогулок из серого холста и сафьяновой кожи понравится и собаке, и владельцу, и окружающим: во-первых, там хранятся всякие лакомства для дрессировки – верхняя часть надежно закрывается, нужно просто потянуть за шнур. Нижняя часть сумки предназначена для пакетов, чтобы убрать за своим другом, – пакеты удобно вытаскиваются через отверстие с металлической петлей. Сумку можно прикрепить к поясу с помощью карабина.

В Mercedes-Benz считают, что людей счастливыми делают… нет, не автомобили, а собаки! И потому захотели отблагодарить лучших друзей человечества собственной премиальной коллекцией аксессуаров. «Спасибо, друг!» – так она называется. Подушки, ошейник, поводок и сумка для прогулок были разработаны в сотрудничестве с немецкой семейной компанией MiaCara, которая считается экспертом в продуктах по уходу за домашними питомцами. Подушки с мягким полиуретановым наполнителем и моющимся чехлом из серого полиэстера адаптированы к эргономическим потребностям домашних питомцев и предлагаются в трех размерах, чтобы на них могли комфортно разместиться и дог, и такса. Ошейник и поводок сделаны из темно-серой сафьяновой кожи, специально заказываемой в Италии. Ошейник украшен небольшой подвеской Mercedes-Benz со звездочкой на петле из нержавеющей стали. А на поводке – заклепка в форме звезды.

Пуристическая стирка

Пока китайцы делают технику для всего остального мира, японский гигант электроники Panasonic решил выпустить стиральную машину для китайского рынка. И привлек к этому дерзкому проекту своего европейского партнера с громким в автомобильных кругах именем – Studio F. A. Porsche. Alpha – так была названа стиральная машина, и она должна стать буквально новым словом в деле стирки. Дело в том, что главной проблемой китайского потребителя является влажность. В Европе тоже знают, что такое плесень – после стирки машинку приходится держать открытой, что совсем не украшает интерьер. А в Китае, где-то между Тихим океаном и Янцзы, с этим все гораздо серьезнее. В задачи Studio F. A. Porsche входило создать такой дизайн, чтобы Alpha была и стильной, и функциональной. И дизайнеры предложили старый добрый «пуризм» – оказалось, что стиль, произошедший от слова «чистый», как нельзя лучше подходит стиральной машине, и не только по эстетическим соображениям. Чем меньше в машине кнопок, переключателей и других выступающих элементов, тем легче за ней ухаживать и чистить. Чтобы уменьшить количество элементов управления, в Alpha использовали TFT-дисплей – жидкокристаллический экран, который дополняется только поворотной ручкой и выключателем. Этот лаконичный силуэт дополняет матовая нержавеющая сталь и литая пластиковая крышка.

Кто в сапогах

Итальянская компания Stylmartin сделала себе имя на том, что сумела соединить при производстве мотообуви давние традиции ручного обувного мастерства и новейшие технологии. Пик славы Stylmartin пришелся на конец 1970-х, когда обувь этой марки стали носить ведущие мотогонщики, такие как Анхель Ньето, Хорхе Аспар Мартинес, Эдди Лоусон, Джон Кочински и Трампас Паркер – именно эти имена сотворили историю фирмы и стали ее героями. Сначала все инновации испытывались на гоночном треке, а позже переносились на модели, которые может использовать любой мотоциклист, в любых условиях и на дороге любой сложности. Да и не только на дороге. Модель Yu'Rok, например, можно носить по любому случаю, как мужчинам, так и женщинам. Ботинки сделаны из мягкой кожи, водонепроницаемы и при этом дышащие. Yu'Rok имеют профессиональную мотоциклетную защиту со всех сторон, а подошва оснащена противоскользящей системой Vibram, что обеспечивает устойчивость стопы и лодыжки.

Городские электрические

BMW Kids Scooter могут использовать дети от трех лет. Сиденье открывается, туда можно сложить любимые игрушки. А для тех, кто уже подрос и хорошо держит баланс, сиденье можно просто снять. Высота руля регулируется по мере того, как пилот становится выше.

Главный городской тренд грядущей осени – электросамокат, так решили в BMW и выпустили новую версию E-Scooter. Это очередной плод сотрудничества со швейцарской компанией Micro Mobility Systems, больше известной как Micro, которая вот уже несколько лет считается лидером в изобретении решений для городской мобильности. BMW E-Scooter не просто игрушка, его можно считать альтернативой автомобилю или автобусу – ведь его максимальная скорость составляет 20 км/ч, что иной раз значительно выше, чем скорость перемещения в городских пробках. Две отдельные тормозные системы и встроенные передние и задние фонари обеспечивают необходимую безопасность на дороге. При этом весит самокат всего девять килограммов и складывается легким движением руки. Для полной зарядки аккумулятора E-Scooter требуется всего два часа.

Потому что мало

Компания GIVI – не грузинская, как можно было бы подумать исходя из названия, а итальянская – специализируется на аксессуарах и защите для мотоциклистов. Именно для них она разработала рюкзак EA124. Изготовленный из полиэстера и оснащенный противоскользящей основой, рюкзак идеально сядет на любую мотоциклетную одежду, а регулируемые ремни на талии и груди, мягкие и дышащие, позволяют подогнать его под любую фигуру. Но понравится такой рюкзак не только байкерам – как известно, они самые аккуратные люди, и их образ жизни заставляет их быть компактными и собранными, – но и всем, кто любит порядок. В пятнадцатилитровом EA124 такое количество кармашков, отделений и потайных углов, что туда войдет абсолютно все, что нужно человеку в течение дня – от ноутбука до воды, от шоколадки до перчаток и даже шлема. Причем в EA124 это все можно не просто засунуть, но потом еще и легко найти.