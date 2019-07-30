30 июля, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

16

Фото: Infiniti

Страна восходящего

Рождение новых Infiniti в обновке творчества и секретности

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 42

«Ну что ж, добро пожаловать! – сказали нам. – Вы первые журналисты, которых пустят дальше, чем порог центра Global Infiniti Design, дальше, чем лестница и зал для презентаций». Потом повторяли без конца – фотографировать нельзя. И этот запрет даже как-то успокаивал: мы в Токио были уже почти сутки, и я фиксировала происходящее вокруг меня с частотой множество кадров в минуту, потому что этот мир был так не похож на тот, к которому я привыкла, что хотелось снять его побольше. Чтобы потом быть уверенной в том, что он действительно существует, раз остался у меня на снимках. В тот момент я поняла, почему японцы в любой западной стране не выпускают из рук фотоаппараты. Они чувствуют себя на другой планете. Вот именно так, как и я сейчас.


Текст: Анна Килимник


Дизайн-центр Infiniti расположен в Ацуги, небольшом городке в часе езды к юго-западу от центра Токио. Он был открыт в новом формате в декабре 2006 года, став частью комплексной программы по усовершенствованию и развитию возможностей Nissan в области дизайна, компании, которая, как известно, выпускает автомобили под тремя разными марками. На самом деле, правильно называть это место Global Nissan Design Center – здесь бок о бок работают отделы дизайна таких брендов, как Datsun, Nissan и Infiniti. Буквально так: идешь по длиннющему коридору и по очереди проходишь двери каждого из трех отделов. Идея была в том, что, работая каждый над своими проектами, дизайнеры могут общаться друг с другом, что является более продуктивным, чем когда они этого не делают и каждое подразделение варится исключительно в собственном соку. Более того, здесь же трудятся и модельщики, и специалисты по товарному планированию, и инженеры – все для того, чтобы сотрудники разных отделов могли оперативно решать любые вопросы, вдохновлять и мотивировать друг друга, да и вообще просто делать свою работу лучше и эффективнее.



Global Infiniti Design расположен вдалеке от столичной суеты, вокруг много зелени, и, говорят, иногда из расположенных рядом парков сюда забредают обезьянки. На подъезде к Ацуги за окном то и дело мелькают рисовые поля. Такая идиллическая обстановка тоже должна настраивать дизайнеров на творческую волну.

Global Infiniti Design расположен вдалеке от столичной суеты, вокруг много зелени, и, говорят, иногда из расположенных рядом парков сюда забредают обезьянки. На подъезде к Ацуги за окном то и дело мелькают рисовые поля. Такая идиллическая обстановка тоже должна настраивать дизайнеров на творческую волну.

Фото: Infiniti

В Центре дизайна, где расположены отделы трех марок, Datsun, Nissan и Infiniti, модели машин, кажется, установлены везде где только можно. Макеты разных размеров, цветов и эпох. Но что примечательно, это модели не только Datsun, Nissan и Infiniti. В одном из коридоров есть особая территория, где собраны шедевры автомобилестроения в миниатюре.

В Центре дизайна, где расположены отделы трех марок, Datsun, Nissan и Infiniti, модели машин, кажется, установлены везде где только можно. Макеты разных размеров, цветов и эпох. Но что примечательно, это модели не только Datsun, Nissan и Infiniti. В одном из коридоров есть особая территория, где собраны шедевры автомобилестроения в миниатюре.

Фото: Infiniti

Десяток-другой


Первое, что мы видим за дверью, куда прежде посторонним вход был заказан, – красную стену с белой надписью: «Все начинается с линии», а за поворотом стена уже белая и огромный карандаш выводит на ней ту самую линию. Длинные коридоры украшены коллажами, подробно повествующими о славной истории компании Nissan: ключевые сотрудники, важные мероприятия, все модели от хитов продаж и до какого-нибудь канувшего в Лету концепта двадцатилетней давности.

Петляя по этажам и комнатам, в одном из помещений на стенах наше внимание концентрируют на плакатах, давая разъяснение: это то, что дизайнеры марки Infiniti изучают и откуда черпают вдохновение и знания, которые потом применяют в своей работе. И что же это? Икебана – традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов. Седо – традиционное японское искусство изящного письма. Минка – традиционный японский дом. Кюдо – традиционное японское искусство стрельбы из лука. Отдельный плакат посвящен мастеру Сибата Кандзюро, который вручную подобные луки изготовляет. Это кропотливый процесс, итог которого – оружие из дерева, способное прослужить своему владельцу не один десяток лет. Сегодня редко кто даже автомобилем так долго пользуется.

Вряд ли перед дизайнерами ставят задачу придумать автомобиль, с которым не хотелось бы расставаться не один десяток лет, хотя такая идея вполне имеет право на существование и как минимум интересна для дискуссий. Но то, что процесс создания новых моделей Infiniti – кропотливый, сомнений не вызывает. У бренда вот уже два года как новый исполнительный директор по дизайну. Но с момента назначения Карима Хабиба на эту должность еще не вышло ни одной серийной модели марки с новым «лицом» – лишь пара концептов: кроссовер QX Inspiration и седан QS Inspiration. О том, когда нам ждать премьер серийных моделей и каких именно, никто даже не намекает. Кропотливый процесс. Когда создаешь что-то на десятилетия, опережать график на лишние месяцы не стоит.

Когда в одном месте собраны модели, выпускаемые в разные годы компанией Nissan, бросается в глаза, какой разношерстный у японцев был модельный ряд. Никакого тебе ДНК и фирменного стиля, наоборот, фонтанирующее разнообразие идей, воплощенных в металле. Для марки Infiniti, наоборот, с самого начала продумывали общую, цельную концепцию.

Когда в одном месте собраны модели, выпускаемые в разные годы компанией Nissan, бросается в глаза, какой разношерстный у японцев был модельный ряд. Никакого тебе ДНК и фирменного стиля, наоборот, фонтанирующее разнообразие идей, воплощенных в металле. Для марки Infiniti, наоборот, с самого начала продумывали общую, цельную концепцию.

Фото: Infiniti

Есть идея


Тем временем мы добираемся до помещения, где работают дизайнеры Infiniti. Оно представляет собой обширный оупен-спейс, по половине которого нам разрешают ходить и совать нос в чужие дела. Все заняты вроде этими самыми делами, но не покидает ощущение, что все на самом деле пребывают в тревожном ожидании, когда мы наконец уйдем. Слоняясь по комнате, замечаю, что у одного из тех специалистов, что ответственен за интерьер, стол буквально осаждают фигурки героев популярной в Японии манги, а у другого рабочее место чистое, как белый лист рисовой бумаги. В соседнем помещении за огромной стеклянной стеной стоят те самые два концепта, что были созданы под руководством Карима Хабиба, а рядом, прикрытые широким отрезом ткани, спрятаны, вероятно, пока еще макеты будущих новинок, над которыми и работает сегодня команда дизайнеров Infiniti. Ну или, по крайней мере, представляется все именно так: ты в десяти метров от того, чего все давно ждут, но увидеть тебе это все равно никто не даст. Так же, как и небольшой кабинет Карима Хабиба, потому что он на той половине, куда нас не допустили.

Зато мы были в тайном месте. Уверена, у этой комнаты есть особое название. В одном из пресс-релизов она упоминается как «информационная галерея», хотя сомневаюсь, что именно так про нее тут говорят.

– Эй, Такеши, пойдем проветримся в информационной галерее?

– Давай, Акира, информационная галерея – именно то, что мне сейчас нужно. Ведь именно там меня посещают самые креативные идеи.

И года через три из-за той самой линии вы будете маяться во сне от неотступного желания купить именно этот Infiniti.

Это довольно просторная и сильно вытянутая комната, с деревянным полом, черными стенами и потолком, под которым красуется несколько рядов лампочек Эдисона. Здесь вообще все немного с налетом ретро: кресла будто родом из семидесятых, так же как и напольные аудиоколонки, обтянутые немного старомодной оранжевой тканью. Вдоль одной из стен – длиннющая барная стойка, на которой сейчас расставлены крупные модели автомобилей, а ведь наверняка тут порой закатывают вечеринки и используют этот стол по назначению. Но вообще назначение этого помещения – дать возможность творческому человеку не сидеть целый день за столом в оупен-спейсе, потому что это не продуктивно. Продуктивно исследовать поставленную задачу досконально и отправиться «проветриться». Человек вроде как отдыхает, но на самом деле у него начинает работать дефолт-система мозга, активная как раз тогда, когда человек вроде как балду гоняет. И тут вдруг одна из лампочек Эдисона как взорвется над головой, когда дизайнера озарит, что линия капота должна идти так, а не этак. И года через три из-за той самой линии вы будете маяться во сне от неотступного желания купить именно этот Infiniti, дизайн которого придумали в «информационной галерее».

Карим Хабиб – канадец, родившийся в Ливане, учившийся в Швейцарии и Америке, работавший в Баварии. У него степень бакалавра технических наук в Университете Макгилла в Монреале и степень бакалавра ArtCenter College of Design в Пасадене, Калифорния. C 1998 по 2017 год – с небольшим перерывом на Mercedes-Benz – он работал на BMW.

Карим Хабиб – канадец, родившийся в Ливане, учившийся в Швейцарии и Америке, работавший в Баварии. У него степень бакалавра технических наук в Университете Макгилла в Монреале и степень бакалавра ArtCenter College of Design в Пасадене, Калифорния. C 1998 по 2017 год – с небольшим перерывом на Mercedes-Benz – он работал на BMW.

Фото: Infiniti

Под руководством Карима Хабиба, ставшего в итоге шеф-дизайнером BMW, разрабатывались такие модели, как 4, 5 и 7-я серии, ностальгические концепты серии Hommage, а также BMW Vision Future Luxury и BMW Vision Next 100. В качестве исполнительного директора по дизайну Infiniti он создал концепты QX Inspiration и QS Inspiration. Мир с крайним нетерпением ждет новых серийных моделей Infiniti.

Под руководством Карима Хабиба, ставшего в итоге шеф-дизайнером BMW, разрабатывались такие модели, как 4, 5 и 7-я серии, ностальгические концепты серии Hommage, а также BMW Vision Future Luxury и BMW Vision Next 100. В качестве исполнительного директора по дизайну Infiniti он создал концепты QX Inspiration и QS Inspiration. Мир с крайним нетерпением ждет новых серийных моделей Infiniti.

Фото: Infiniti

Скромность украшает


На рабочее место исполнительного директора по дизайну Infiniti взглянуть не удалось, зато удалось увидеть его самого. Спрашивать про будущие модели бесполезно – на все вопросы Карим Хабиб лишь улыбался и ловко уходил от ответов. Но вот припоминаешь ему его же слова, мол, вы говорили на презентации QX Inspiration, что его новый дизайн соединяет в себе хайтек Токио с его небоскребами и новыми технологиями и уют традиционного японского жилища, но здесь же, будто на другой планете все, мало похоже на привычки и традиции жителей других стран, – откуда у вас уверенность, что вся эта «японскость» будет принята покупателями Infiniti в России или Америке? Карим на мгновение задумывается, но не потому, что не знает, как ответить, а думает, как же объяснить эту для него уже очевидную вещь, а для остальных – еще нет. Начинает рассказывать, что не перестает изучать культуру Японии, уверяет, что на его работу влияет и классическое японское искусство, и современная архитектура, и каллиграфия, и икебана. Все это должно сделать новый дизайн автомобилей Infiniti более уникальным, но при этом понятным людям во всем мире. Сегодня происходит в некотором роде эволюция отношения к понятию «лакшери»: людей интересует аутентичность, новое качество материалов, их натуральность и тактильность. Черпать вдохновение и новые идеи именно из японской среды, где особый культ качества при минималистичных внешних атрибутах кажется вполне логичным. В Infiniti, говорит Карим уже не только за себя, но и за бренд в целом, не сомневаются, что, несмотря на сильную национальную идентичность, новый язык дизайна марки будет понятен покупателям и в Америке, и в России, и в любой другой стране.

Шиничи Кига в 2018 году занял пост директора по проектированию силовых агрегатов Nissan Motor Co. Вообще же в компании он работает с 1990 года, до последнего повышения – в качестве главного инженера проекта VC-Turbo.

Шиничи Кига в 2018 году занял пост директора по проектированию силовых агрегатов Nissan Motor Co. Вообще же в компании он работает с 1990 года, до последнего повышения – в качестве главного инженера проекта VC-Turbo.

Фото: Infiniti

Завод в Йокогаме – не просто первое крупное предприятие Nissan, но и первый в Японии по-настоящему массовый автомобильный завод. Сегодня любой желающий может посетить открытый здесь же фирменный музей двигателей внутреннего сгорания.

Завод в Йокогаме – не просто первое крупное предприятие Nissan, но и первый в Японии по-настоящему массовый автомобильный завод. Сегодня любой желающий может посетить открытый здесь же фирменный музей двигателей внутреннего сгорания.

Единство противоположностей


Полночи, мучаясь от джет-лага, сижу в номере и медитирую, глядя с восемнадцатого этажа на так называемый перекресток семи дорог, одну из самых известных достопримечательной Токио, который при каждом удобном случае показывают в кино, телешоу или новостях. Красный свет тут загорается сразу для всех автомобилей, и все пешеходы начинают переходить дорогу в нужном каждому направлении. Даже в два часа ночи там полно народу. И сквозь неоткрывающееся окно я слышу, как одновременно разговаривают на разный лад на непонятном мне языке и порой мультяшными голосами огромные рекламные экраны, и все мигают и мигают неоном гигантские вывески. Но если в два ночи – не спится еще, но в шесть утра – не спится уже, и я иду бродить по пустым улицам и буквально в двух кварталах от безумного перехода натыкаюсь на небольшие домики и потертые кафе со столиками на пару персон прямо на тротуаре.

Zama Heritage Car Garage, расположенный в городке Дзама, недалеко от Ацуги, – это именно гараж, а не музей. Здесь нет музейного лоска, машины, от самого первого Datsun 12 Phaeton, выпущенного в декабре 1933 года, и до самого первого Infiniti Q45, стоят нескончаемыми рядами.

Zama Heritage Car Garage, расположенный в городке Дзама, недалеко от Ацуги, – это именно гараж, а не музей. Здесь нет музейного лоска, машины, от самого первого Datsun 12 Phaeton, выпущенного в декабре 1933 года, и до самого первого Infiniti Q45, стоят нескончаемыми рядами.

Фото: Infiniti

Это соседство чего-то гиперсовременного и традиционно простого – то, что поражает больше всего. В тридцати километрах от Ацуги, в куда более известном для иностранца городе Йокогама расположено сборочное предприятие Nissan, открытое в 1935 году. Надо ли говорить, что функционирует оно до сих пор, причем все в том же историческом здании, и выпускает в числе прочего один из самых высокотехнологичных моторов в мире – VC-Turbo, который устанавливают сегодня на Infiniti QX50. Да, все говорят, что скоро ничего не останется, одни сплошные электрокары, и в Infiniti тоже вовсю готовятся к эре электрификации. Но мы живем здесь и сейчас, и электричество все еще экзотический вид «топлива» для машин в мировом масштабе. VC-Turbo – бензиновый двухлитровый двигатель внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия, который по тяговым характеристикам сравним с передовыми турбодизельными двигателями того же рабочего объема. Автоматизация сборки этого двигателя – 30 процентов. Всего в моторе около восьми тысяч запчастей. Мимо нас, уже по традиции – первой группы журналистов, которую пустили на сборочную линию VC-Turbo, то и дело юркают разные тележки-роботы, что-то куда-то везущие. Чтобы можно было сразу распознать, что и куда они везут, каждый проигрывает свою особенную музыку. У меня складывалось впечатление, что я ее уже слышала в одной из рекламных заставок на том безумной перекрестке. Я тогда стояла там и фотографировала, фотографировала, фотографировала. Потому что на заводе, как и в дизайн-центре, снимать нельзя. И это даже как-то успокаивает.

Комментарии

Печать

PDF-версия

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя