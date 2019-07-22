Экс-глава МО «Смольнинское» получила условный срок за мошенничество при благоустройстве

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшей главы МО «Смольнинское» Натальи Смирновой, признанной виновной по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), и гендиректора компании «Инвест+» Дмитрия Степанова, признанного виновным по ч.3 и ч.4 Ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Дело слушалось в особом порядке, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

В итоге суд назначил Смирновой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме этого, она в течение двух лет лишена права занимать должности, связанные с госслужбой и местным самоуправлением. Степанов осужден на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что фигуранты дела обвинялись в мошенничестве на сумму около 9 млн рублей при проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству территории. Наталья Смирнова была задержана в конце августа прошлого года.