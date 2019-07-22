Как устроить оазисы на Марсе

Поверхность Марса вполне конкретными средствами удастся приспособить для жизни: при помощи материала под названием силикааэрогель (вещества, родственного тому, которое насыпают в мешочки для поглощения влаги) можно искусственно создать в его атмосфере парниковый эффект.

Моделирование и эксперименты американских ученых показывают, что силикааэрогелевый покров 2-3 см толщиной может пропускать достаточно видимого света для поддержания фотосинтеза и одновременно защищать поверхность покрытого участка от опасного ультрафиолетового излучения. Кроме того, такими средствами можно отрегулировать температуру, сформировав более теплый микроклимат, причем без какого-либо внутреннего источника тепла.

Способы сделать Марс пригодным для жизни обдумывались и ранее, но все они недавно были признаны несостоятельными по одной простой причине: их основной принцип заключался в превращении Марса в подобную Земле планету при помощи тех ресурсов, что заключает в себе Марс.

Ученые рассчитывали, что в будущем удастся увеличить атмосферное давление и поднять температуру за счет парникового эффекта, задействовав марсианские газы и ту воду, что содержится в марсианской почве ближе к полюсам планеты. Однако в 2018 году ученые Аризонского и Колорадского университетов доказали, что, даже если задействовать все ресурсы Марса, атмосферное давление на нем составит всего 7% от того, что на Земле, а такие условия несовместимы с человеческой жизнью.

Идея ученых из Гарвардского и Эдинбургского университетов, а также лаборатории реактивного движения НАСА, состоит в том, что можно и не менять всю планету целиком — можно подойти к делу более скромно, регионально. Покров из силикааэрогеля сможет, по расчетам ученых, устроить настоящий оазис на поверхности Марса, имитировав парниковый эффект. Идея была навеяна теми процессами, что и так естественным образом происходят на Марсе.

В отличие от полярных шапок Земли, которые состоят из замерзшей воды, полярные шапки на Марсе представляют собой замороженный углекислый газ. Как и его газообразная форма, лед из CO2 удерживает тепло. Летом этот твердотельный парниковый эффект создает очаги тепла под слоем льдов.

«Мы стали думать об этом твердотельном парниковом эффекте и о том, как можно будет использовать его в будущем для создания пригодных для жизни сред на Марсе,— говорит Робин Вордсворт, доцент Гарвардской школы инженерных и прикладных наук.— И что за материал мог бы минимизировать теплоотдачу, но все же пропускать максимум света». Ученые сошлись на силикааэрогеле, одном из наиболее удачных изоляционных материалов.

При помощи моделирования и экспериментов, в которых имитировалась поверхность Марса, исследователи показали, что тонкий слой силикааэрогеля повысит средние температуры средних широт на Марсе до тех, что бывают на Земле. Таким образом, этот материал может быть использован для создания «жилых колпаков» или даже автономных биосфер на Марсе.

Петр Харатьян