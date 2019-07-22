Замначальника саратовского управления ФСИН заподозрили в мошенничестве

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексея Рязанцева. Об этом сообщил на пресс-конференции в областном управлении СКР начальник отдела по расследованию особо важных дел Антон Скобликов.

Полковника внутренней службы Рязанцева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что в 2012 году господин Рязанцев обманным путем получил в собственность служебную квартиру, принадлежащую ФСИН. Замначальника саратовского управления ФСИН встал на очередь как нуждающийся в улучшении жилищных условий, однако таковым не являлся.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН. Антон Скобликов пояснил, что дело возбуждено 15 июля, обвинение Алексею Рязанцеву пока не предъявлено.

Сергей Петунин, Саратов